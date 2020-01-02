İran Devrim Muhafızları Komutanı: "Savaşa gitmiyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızları Komutanı: 'Savaşa gitmiyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz' - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları Komutanı: "Savaşa gitmiyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz"

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, ülkeyi savaşa doğru götürmediklerini ancak savaştan da korkmadıklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı:

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, ülkeyi savaşa doğru götürmediklerini ancak savaştan da korkmadıklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Ahvaz kentinde gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Selami, Irak'taki olaylar üzerinden İran ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Irak'taki olaylardan İran'ı sorumlu tutan suçlamalarına işaret eden Selami, "ABD, başarısız olduğu her yerde İran'ı suçlu gösteriyor." dedi.

Selami, ABD ile savaş endişelerine ilişkin ise "Ülkeyi bir savaşa doğru götürmüyoruz ancak hiçbir savaştan da korkmuyoruz. ABD'ye İran halkıyla doğru bir dille konuşması gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ta ABD-İran gerginliği

Irak'ın Kerkük kentindeki koalisyon güçlerine 27 Aralık'ta düzenlenen saldırıda 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, saldırıdan sorumlu tuttuğu Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu. Saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD'nin saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, salı günü Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin kapısını kırarak, binaya zarar vermişti.

Olayların ardından Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki tesislerine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullanmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ülkesinin Bağdat'taki elçilik saldırısıyla bağlantısını reddederek, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Wayne Rooney, Derby County'ye transfer oldu
Kuzey Kore lideri, yakında yeni stratejik silahlarını tanıtacaklarını duyurdu 23 dolarlık hesap için 2020 dolar bahşiş verdiler Tyler Boyd, Ankaragücü'ne gidiyor

Son Dakika Haberleri
20:51 İşçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
20:50 İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti - Son Dakika
20:48 ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Julian Castro yarışı bıraktı - Son Dakika
20:44 Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru... - Son Dakika
20:44 Bakan albayrak: kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:54:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Devrim Muhafızları Komutanı: "Savaşa gitmiyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]