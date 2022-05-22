İran Devrim Muhafızları komutanı suikast sonucu öldürüldü - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları komutanı suikast sonucu öldürüldü

22.05.2022 19:16

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hassan Sayad Khodayari İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hassan Sayad Khodayari İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Sayad Khodayari, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, suikastın motosikletli iki saldırgan tarafından işlendiği açıklanırken, Albay Khodayari'nin aracının içerisindeyken açılan ateş sonucu 5 kurşundan birinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İranlı Albay Khodayari, Suriye iç savaşında "Türbe Koruyucusu" unvanıyla görev yapmaktaydı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İran Devrim Muhafızları komutanı suikast sonucu öldürüldü
İran Devrim Muhafızları komutanı suikast sonucu öldürüldü
İran Devrim Muhafızları komutanı suikast sonucu öldürüldü
İran Devrim Muhafızları komutanı suikast sonucu öldürüldü
İran Devrim Muhafızları komutanı suikast sonucu öldürüldü

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İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü Soylu: 'Türkiye kamu hizmetleri konusunda devrim gerçekleştirmiştir' Soylu: 'Türkiye kamu hizmetleri konusunda devrim gerçekleştirmiştir'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran Devrim Muhafızları komutanı suikast sonucu öldürüldü - Son Dakika


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