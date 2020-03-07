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İran Devrim Muhafızları komutanı Suriye'de öldürüldü
6 saat önce
İran merkezli Fars Haber Ajansı’na göre, İran Devrim Muhafızları komutanı Farhad Dabirian cuma günü Suriye’de öldürüldü.
İran Devrim Muhafızları komutanı Farhad Dabirian'ın cuma günü Suriye'de öldürüldüğü duyuruldu.
Fars Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları' komutanı Farhad Dabirian cuma günü Suriye'de öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:14
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