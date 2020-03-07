İran Devrim Muhafızları komutanı Suriye'de öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran Devrim Muhafızları komutanı Suriye'de öldürüldü - Son Dakika Dünya

İran Devrim Muhafızları komutanı Suriye'de öldürüldü

6 saat önce

İran merkezli Fars Haber Ajansı’na göre, İran Devrim Muhafızları komutanı Farhad Dabirian cuma günü Suriye’de öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları komutanı Suriye'de öldürüldü, System.String[]

İran Devrim Muhafızları komutanı Farhad Dabirian'ın cuma günü Suriye'de öldürüldüğü duyuruldu.


Fars Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları' komutanı Farhad Dabirian cuma günü Suriye'de öldürüldü.

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Devrim Muhafızları, Suriye, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:14 
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