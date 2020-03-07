İran Devrim Muhafızları komutanı Suriye'de öldürüldü

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları' komutanı Farhad Dabirian cuma günü Suriye'de öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları komutanı Farhad Dabirian'ın cuma günü Suriye 'de öldürüldüğü duyuruldu.

Haber Yayın Tarihi:

Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti