İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Dabirian öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Dabirian öldürüldü - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Dabirian öldürüldü

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Farhad Dabirian'ın Suriye'de öldürüldüğü açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Dabirian öldürüldü, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Farhad Dabirian'ın Suriye'de öldürüldüğü açıklandı.


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, üst düzey İran Devrim Muhafızları komutanlarından Farhad Dabirian'ın Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Sayeda Zeinaba bölgesinde dün öldürüldüğünü açıkladı. Dabirian'ın, İran Devrim Muhafızları'nın Sayeda Zeinaba bölgesinden sorumlu olduğu ve Suriye'nin Palmira şehrinde DEAŞ'a karşı operasyonları yönettiği belirtildi.


Dabirian'a nasıl ve kim tarafından öldürüldüğüne ilişkin açıklama yapılmadı. - ŞAM

Devrim Muhafızları, Suriye, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:32 Kaynak: İHA
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