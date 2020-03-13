İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Nasır Şabani, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Nasır Şabani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Tahran'daki Sarallah Karargahı'nın eski komutan vekili Tuğgeneral Şabani, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Tuğgeneral Şabani, İran- Irak savaşının yaşandığı 1982 yılında başladığı askeri kariyerinde, İmam Hüseyin Askeri Üniversitesi Komutan Yardımcısı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştu.

CAN KAYBI 514'E YÜKSELDİ

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 11 bini aşarken can kaybı 514'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 529 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam ve Tahran Milletvekili Fatma Rehber de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Devrim Muhafızları, Tahran, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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