Son Dakika Haberleri: İran Devrim Muhafızları'ndan "Cumhurbaşkanı Ruhani'yi Dinlediler" İddasına Yalanlama

İran Devrim Muhafızları'ndan "Cumhurbaşkanı Ruhani'yi Dinlediler" İddasına Yalanlama

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İngiliz dış istihbarat servisi MI6'dan talimat aldığı telefon görüşmesi" iddiasında yer alan "görüşmenin Devrim Muhafızları tarafından dinlenmesi" iddiasını yalanladı.

İran Devrim Muhafızları'ndan
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İngiliz dış istihbarat servisi MI6'dan talimat aldığı telefon görüşmesi" iddiasında yer alan "görüşmenin Devrim Muhafızları tarafından dinlenmesi" iddiasını yalanladı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Şerif yaptığı yazılı açıklamada, "Bir milletvekilinin, ülkenin yüksek makamlarından birinin MI6'yla telefonda görüşmesini Devrim Muhafızları'nın dinlemesi iddiası doğruyu yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu iddiayla ilgili inceleme başlatma hakkının mahfuz olduğunu belirten Şerif, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleri ile milletvekillerini bu tür açıklama yapma konusunda sorumlu davranmaya davet ettiklerini hatırlattı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Kerimi Kuddusi'nin geçen hafta didarnews.ir haber sitesinde yayınlanan görüntülü ses kaydında Kuddusi, Ruhani'yi telefonla MI6'dan talimat almakla suçlamış, söz konusu görüşme metninin Devrim Muhafızları tarafından Ruhani'ye sunulduğunu ileri sürmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:21 Kaynak: AA

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