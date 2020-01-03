İran Devrim Muhafızları Ordu sözcüsü Süleymani için canlı yayında ağladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran Devrim Muhafızları Ordu sözcüsü Süleymani için canlı yayında ağladı - Son Dakika Dünya

İran Devrim Muhafızları Ordu sözcüsü Süleymani için canlı yayında ağladı

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ramazan Şerif, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası katıldığı televizyon programı canlı yayınında gözyaşı döktü

İran Devrim Muhafızları Ordu sözcüsü Süleymani için canlı yayında ağladı, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ramazan Şerif, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası katıldığı televizyon programı canlı yayınında ağladı.


DMO'ya bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen operasyonda Irak'ta öldürüldü.

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Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:54 
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