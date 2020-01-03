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İran Devrim Muhafızları Ordu sözcüsü Süleymani için canlı yayında ağladı
6 saat önce
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ramazan Şerif, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası katıldığı televizyon programı canlı yayınında gözyaşı döktü
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:54
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