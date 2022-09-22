İran Devrim Muhafızları Ordusundan ülke genelindeki gösterilerle ilgili yargıya çağrı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İran Devrim Muhafızları Ordusundan ülke genelindeki gösterilerle ilgili yargıya çağrı Açıklaması

22.09.2022 15:52
İran Devrim Muhafızları Ordusundan ülke genelindeki gösterilerle ilgili yargıya çağrı Açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine ülke genelinde başlayan protestolarla ilgili yargıyı, "yanlış haber ve dedikodu yayanlara" karşı harekete geçmeye çağırdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine ülke genelinde başlayan protestolarla ilgili yargıyı, "yanlış haber ve dedikodu yayanlara" karşı harekete geçmeye çağırdı.

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasında, ülkenin birçok kentine yayılan protestolar, "siyonist rejimin (İsrail) ve onun ülke içindeki unsurlarının İran'a karşı eylemleri" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Mahsa Emini'nin ölümü nedeniyle "yas tutuyor gibi görünen isyancıların, düşmanları, halka yönelik yaptırım çemberini daraltmaya, bilim adamlarına suikast düzenlemeye, ekonomik baskıları sürdürmeye teşvik edenler" olduğu ifade edildi.

İran polisinin göstericilere yönelik müdahalelerine tam destek veren Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Güçlü polis teşkilatı her zaman İran halkının canının, servetinin ve onurunun koruyucusu olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Emini'nin ailesine başsağlığı dilenen açıklamada yargı makamlarına yönelik şu çağrıya yer verildi:

"Yargıdan, sokakta olduğu kadar sosyal medyada da yalan haber ve dedikodu yayan, toplumun psikolojik güvenliğini tehlikeye atanların tespit edilerek onlara karşı kararlılıkla hareket edilmesini talep ediyoruz."

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.

Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı.

Şu ana kadar Tahran, Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, Abadan, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zencan, İlam, Mazenderan Hemedan başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi. Birçok noktada eylemciler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

YORUMLAR
500
Ünlü isimlerden 'ahlak polisi' tarafından yakalanıp öldürülen Mahsa Amini paylaşımı arka arkaya geldi! Ünlü isimlerden 'ahlak polisi' tarafından yakalanıp öldürülen Mahsa Amini paylaşımı arka arkaya geldi! Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Togo Cumhuriyeti, Mahsa Emini, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızları Ordusundan ülke genelindeki gösterilerle ilgili yargıya çağrı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:39 Ünlü isimlerden 'ahlak polisi' tarafından yakalanıp öldürülen Mahsa Amini paylaşımı arka arkaya geldi!
15:17 Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı!
15:22 Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz
15:18 Düğününe hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti
15:19 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla duyuru yayınladı
15:07 Rusya'da askeri seferberlik kargaşası! Kadınlar, eşleri askere alınmasın diye kol ve bacaklarını kırıyor
14:53 İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı
14:47 Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın
14:27 CHP'li Gürsel Tekin'in ardından CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP yasal ve meşru bir siyasi partidir, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 15:52:42. #1.12#
SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları Ordusundan ülke genelindeki gösterilerle ilgili yargıya çağrı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement