İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hızlı Savaş Gemilerinin Hayalet Teknolojisiyle Donatıldığını Açıkladı - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hızlı Savaş Gemilerinin Hayalet Teknolojisiyle Donatıldığını Açıkladı

26.07.2022 13:17
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hızlı Savaş Gemilerinin Hayalet Teknolojisiyle Donatıldığını Açıkladı

TAHRAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın üst düzey bir komutanı Pazartesi günü yaptığı açıklamayla İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (İDMO) hızlı savaş gemilerinin gövdelerini hayalet teknolojisiyle donattığını söyledi.

TAHRAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın üst düzey bir komutanı Pazartesi günü yaptığı açıklamayla İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (İDMO) hızlı savaş gemilerinin gövdelerini hayalet teknolojisiyle donattığını söyledi. İDMO Donanma Komutanı Alireza Tangsiri söz konusu açıklamayı, İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta düzenlenen bir tören sırasında yaptı. Tangsiri, İDMO'nun bir sonraki aşamada yerli olarak üretilen gövdeleri kullanmayı amaçladığını sözlerine ekledi. Tangsiri, yurt içinde geliştirilen teknolojilerin, yerli olarak üretilen ürünlerin ve İranlı uzmanların kullanılmasının, İDMO Donanması'nın gurur duyduğu gelişmeler arasında yer aldığını belirtti. Tangsiri, İDMO Donanması'nın tanklardan sabit kanatlı uçaklara ve insansız hava araçlarına kadar diğer silahlı kuvvetlerin sahip olduğu tüm ekipmanlara sahip, kapsamlı stratejik bir deniz gücü olduğunu ve bölgedeki mevcudiyetinin, düşmana karşı caydırıcılık oluşturduğunu da sözlerine ekledi. ABD gemilerini denizcilik ve seyrüsefer kural ve düzenlemelerine uymamakla suçlayan Tangsiri, bu gemilerin genel olarak bölgedeki mevcudiyetlerinin sık sık güvensizliğe yol açtığını dile getirdi.

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Kaynak: Xinhua

Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hızlı Savaş Gemilerinin Hayalet Teknolojisiyle Donatıldığını Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hızlı Savaş Gemilerinin Hayalet Teknolojisiyle Donatıldığını Açıkladı - Son Dakika
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