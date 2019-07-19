Son Dakika Haberleri: İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu

13 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
Devrim Muhafızları, İngiltere, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:12 Kaynak: AA
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