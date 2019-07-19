İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu. Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:12 Kaynak: AA
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