Üst düzey bir komutan olarak nitelenen Alicani'nin, haberde rütbesine yer verilmese de ülke medyasında paylaşılan görüntülerde tuğgeneral rütbesini taşıdığı görüldü.

Haberde, İranlı komutanın Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Hazreti Emir'ul Müminun Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin öğretim görevlilerinden olduğu belirtildi ancak ölüm nedeni açıklanmadı.

Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir general Suriye'de hayatını kaybetti - Son Dakika

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