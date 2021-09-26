İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait araştırma merkezinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Devrim Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, ikindi vaktinde Tahran'ın batısındaki araştırma merkezinde yangın çıktığı belirtildi.

İran 'ın başkenti Tahran 'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait araştırma merkezinde çıkan yangında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

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