İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait araştırma merkezinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait araştırma merkezinde çıkan yangında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Devrim Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, ikindi vaktinde Tahran'ın batısındaki araştırma merkezinde yangın çıktığı belirtildi.
Araştırma merkezindeki 3 çalışanın yaralanmasına yol açan yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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