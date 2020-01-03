İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun başına Tuğgeneral Kaani getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun başına Tuğgeneral Kaani getirildi - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun başına Tuğgeneral Kaani getirildi

7 saat önce

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun başına Tuğgeneral Kaani getirildi, System.String[]

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülke lideri Ali Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı.

Kaani, İran-Irak savaşında Nasr-5 ve İmam Rıza-21 Tugayı komutanlığını yapmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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