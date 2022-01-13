İran Devrim Muhafızları Ordusundan askeri tatbikat - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde askeri tatbikat düzenledi.
İran devlet televizyonundaki habere göre, "Muhammed Resulullah" adlı askeri tatbikata Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı katıldı.
Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, yaptığı açıklamada, tatbikatta füze, top, drone, helikopter ve zırhlı araçların kullanıldığını belirtti.
Kaynak: AA
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