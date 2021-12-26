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İran Devrim Muhafızları tatbikatta İsrail nükleer tesisinin temsili maketini vurdu - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları tatbikatta İsrail nükleer tesisinin temsili maketini vurdu

26.12.2021 14:08
İran Devrim Muhafızları tatbikatta İsrail nükleer tesisinin temsili maketini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gerçekleştirdiği askeri tatbikatta İsrail'in Dimona Nükleer Tesisinin temsili maketini 16 balistik füze ve 5 insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gerçekleştirdiği askeri tatbikatta İsrail'in Dimona Nükleer Tesisinin temsili maketini 16 balistik füze ve 5 insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 20-24 Aralık'ta Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla "Büyük Peygamber-17" adıyla tatbikat düzenledi.

Devrim Muhafızlarına yakın Tasnim ve Fars haber ajanslarının haberlerinde, tatbikatta İsrail Dimona Nükleer Tesisinin temsili maketinin 16 balistik füze ve 5 intihar İHA'sıyla vurulduğuna ilişkin görüntülere yer verildi.

Tel Aviv yönetimi zaman zaman, "nükleer silah elde etme çabalarını sürdürmesi halinde İran'ın tesislerine askeri operasyon düzenleyeceği" tehdidinde bulunuyor.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 20 Aralık'ta İran'ın ekonomik zorluklar nedeniyle elinin zayıf olduğunu ve nükleer müzakerelerde uyguladığı "oyalama stratejisine" karşı yakında "açık ve gizli eylemlerin genişletileceğini" söylemişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "İran nükleer tehdidinin bir anlaşma olsun ya da olmasın kalıcı olarak etkisiz hale getirilmesi" gerektiğini ifade etmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise dün yaptığı açıklamada ülkesine yönelik "her türlü düşmanca harekete cevap verileceğini" ve bunun dengeleri değiştireceğini söylemişti.

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Devrim Muhafızları, Nükleer, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızları tatbikatta İsrail nükleer tesisinin temsili maketini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları tatbikatta İsrail nükleer tesisinin temsili maketini vurdu - Son Dakika
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