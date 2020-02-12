İran Devrimi'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Ebadi: "Devrime destek verdiğim için özür diliyorum" - Son Dakika
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İran Devrimi'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Ebadi: "Devrime destek verdiğim için özür diliyorum"

6 saat önce

İran Devrimi'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Şirin Ebadi, devrimin 41. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı açık mektupta "Devrime destek verdiğim için özür diliyorum.

İran Devrimi'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Ebadi:

İran Devrimi'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Şirin Ebadi, devrimin 41. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı açık mektupta "Devrime destek verdiğim için özür diliyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 72 yaşındaki Ebadi, İranlı gençlere hitaben Telegram hesabından yayımladığı açık mektubunda, 1979'daki İran Devrimi'ne daha iyi bir gelecek için destek verdiklerini ancak yanıldıklarını belirtti.

Humeyni'yi tanımadan devrime destek vermelerinin "hata" olduğunu vurgulayan Ebadi, "Ben ve bizim jenerasyonun gerçekleştirdiği devrim nedeniyle siz gençlerden özür diliyorum." cümlesini kullandı.

"Yanlış yaptık, bizi affedin"

Ebadi, mektubunda şunları kaydetti:

"Sizin dünyanızı mahvettiğimiz için bizleri affedin. Amacımız bu değildi. Bizler ve sizler için daha iyi bir dünya istiyorduk. Ancak yanlış yaptık. Sorun, yeni lideri tanımamaktan kaynaklanıyordu. Milyonlarca İranlı onun (Humeyni) bir kitabını dahi okumadan, özgürlükler hakkında ne düşündüğünü bilmeden "Kahrolsun ...", "Yaşasın....." sloganlarıyla peşine düştük. Humeyni'yi tanımaya fırsatımız olmadı. Kendisinin belirttiği üzere onun siyasete karışmayacağını düşünüyorduk."

O dönem yapılan hataların bedelini bugünkü gençlerin kanlarıyla ödediğini vurgulayan Ebadi, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün gençlerimiz bin bir zorluk içinde öğrenim görüyor. Ama buna karşılık ülkelerinde ne bir iş ne de refah ve huzurlu bir hayat buluyor. Sonuçta İranlı binlerce genç, gözyaşlarıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü ülkelerinde kendileri için bir gelecek göremiyor."

Bugün İran'da insan hakları ihlallerine maruz kalanlara destek vererek "o dönem işlediği suçları" bir nebze olsun telafi etmeye çalıştığını dile getiren Ebadi, "Bizim hatamız nedeniyle ülkeleri mahvolan genç nesle karşı kendimi borçlu hissediyorum. Yanlış yaptığımız için bizi affedin. Doğru seçim yapmalıydık." ifadelerini kullandı.

Şirin Ebadi, İngiltere, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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