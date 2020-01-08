İran dini lideri Ali Hamaney: Büyük değişimler gerçekleşecek. Dünyanın gidişatı etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran dini lideri Ali Hamaney: Büyük değişimler gerçekleşecek. Dünyanın gidişatı etkilendi - Son Dakika Dünya

İran dini lideri Ali Hamaney: Büyük değişimler gerçekleşecek. Dünyanın gidişatı etkilendi

6 saat önce

İran'ın ABD'nin Irak'taki Ambar bölgesinde üslerini vurması sonrası ülkenin dini lideri Ali Hamaney Kasım Süleymani'nin cenazesi sonrası yaptığı ve canlı yayınlanan ilk konuşmada "Büyük değişimler gerçekleşecek. Dünyanın gidişatı etkilendi." dedi.

İran dini lideri Ali Hamaney: Büyük değişimler gerçekleşecek. Dünyanın gidişatı etkilendi, System.String[]

İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki Ambar bölgesinde üslerini vurması sonrası ülkenin dini lideri Ali Hamaney Kasım Süleymani'nin cenazesi sonrası yaptığı ve canlı yayınlanan ilk konuşmada "Büyük değişimler gerçekleşecek. Dünyanın gidişatı etkilendi." dedi.


Konuşmasında Süleymani'nin büyük bir devrimci unsur olduğunu ve devrimci görüleri olduğunu ancak İran'da hiçbir siyasi grubun içerisinde yer almadığını söyleyen Hamaney, bazen cephelerde kırmızı çizgiler belirlendiğini ve Süleymani'nin bu kırmızı çizgiler ötesine geçmemeye özen gösterdiğini, askeri alanda başkalarının gerekli görmeyebileceği tedbirler aldığını ve insan hayatını korumaya öncelik verdiğini ifade etti.

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Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:19 
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