İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 10 bin mahkum için af kararı çıkarttı - Son Dakika
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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 10 bin mahkum için af kararı çıkarttı

27 dakika önce

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in kararı ile yaklaşık 10 bin mahkuma af kararı çıkartıldığını açıkladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 10 bin mahkum için af kararı çıkarttı, System.String[]

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in kararı ile yaklaşık 10 bin mahkuma af kararı çıkartıldığını açıkladı.


İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Nevruz tatili dolayısıyla İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in aralarında siyasilerin de bulunduğu 10 bin mahkum için af kararı çıkarttığını açıkladı. İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in Nevruz dolayısıyla mahkumlar için verdiği af kararının toplumda tehdit oluşturan suçluları kapsamadığını belirten İsmaili, "Uzman ekiplerce gerekli incelemeler başlatıldı. Dini liderin onay verdiği af kararı kapsamında yaklaşık 10 bin mahkum tamamen serbest bırakılacak" dedi. İran Yargı Erki Sözcüsü ilk belirlemelere göre 10 bin mahkumun af kararı ile serbest kalacağını ifade ederek, "Söz konusu 10 bin mahkumun içerisinde siyasi tutuklular da var" diye konuştu.


İran'da daha önce korona virüsü tehdidine karşı 85 bin mahkum geçici süreliğine serbest bırakılmıştı. - TAHRAN

Ayetullah Hamaney, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:11 Kaynak: İHA

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