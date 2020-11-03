İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney: "Azerbaycan'ın tüm toprakları kurtulmalı" - Son Dakika

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın son bulması gerektiğini belirterek, "Azerbaycan'ın tüm toprakları kurtarılmalı ve Ermenilerin can güvenliği sağlanmalı" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD elçiliğinin işgal yıl dönümünde konuştu. Hamaney, Fransa'da İslam ve Hz. Muhammed'e (sallallahü aleyhi ve sellem) yönelik hakaret karikatürüne işaret ederek bunun sadece karikatüristin yanlışı olmadığını ve arkasında örgütlü bir yapının olduğunu söyledi. Fransa'nın insan hakları ve özgürlüklerden konuşabilecek bir ülke olmadığını belirten Hamaney, Paris'teki gösterilere Fransa devletinin müdahalelerini hatırlatarak, "Siyonistler ve emperyalistler İslam dünyasının düşmanlarıdır. Bunun en yakın örneğini Fransa'da gördük" dedi.

ABD elçiliğinin işgaline değinen Hamaney, "Gençler devrim sonrası sebepsiz yere elçiliğe saldırmadı. Onlar bizim devrimimizi hedef aldılar ve faaliyetlerine devam ettiler. Gençlerimiz ise karşılıklarını verdi" şeklinde konuştu.

HAMANEY, "AZERBAYCAN'A AİT TÜM TOPRAKLAR KURTARILMALI"

İran Dini Lideri Ali Hamaney, Karabağ'da devam eden savaşa da değinerek, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş son bulmalı. Azerbaycan'a ait tüm topraklar kurtarılmalı ve Ermenilerin can güvenliği sağlanmalı" dedi. Savaşın son bulması için Ermenistan'ın işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi gerektiğini belirten Hamaney, "Bu kesinlikle gerçekleşmeli ve uluslararası sınırlara uyulmalı. Bununla birlikte orada bulunan Ermenilerin de can güvenlikleri sağlamalı" ifadesini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)