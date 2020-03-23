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İran dini lideri Ayetullah'ın dünürü koronavirüsten öldü
6 saat önce
İran'ın resmi haber ajans IRNA, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Meysem Hamaney'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi'nin, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tahran'daki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran'ın resmi haber ajans IRNA, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Meysem Hamaney'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi'nin, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tahran'daki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:16 Kaynak: DHA
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