İran dini lideri Ayetullah'ın dünürü koronavirüsten öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran dini lideri Ayetullah'ın dünürü koronavirüsten öldü - Son Dakika Dünya

İran dini lideri Ayetullah'ın dünürü koronavirüsten öldü

6 saat önce

İran'ın resmi haber ajans IRNA, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Meysem Hamaney'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi'nin, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tahran'daki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran dini lideri Ayetullah'ın dünürü koronavirüsten öldü, System.String[]

İran'ın resmi haber ajans IRNA, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Meysem Hamaney'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi'nin, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tahran'daki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.


Ayetullah Hamaney, Koronavirüs, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:16 Kaynak: DHA

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