İran dini lideri Hamaney 2012'den bu yana ilk kez Cuma namazı kıldıracak - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İran dini lideri Hamaney 2012'den bu yana ilk kez Cuma namazı kıldıracak - Son Dakika Dünya

İran dini lideri Hamaney 2012'den bu yana ilk kez Cuma namazı kıldıracak

38 dakika önce

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün başkent Tahran'da 2012 yılından bu yana ilk kez Cuma namazını kendi kıldıracak.

İran dini lideri Hamaney 2012'den bu yana ilk kez Cuma namazı kıldıracak, System.String[]

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün başkent Tahran'da 2012 yılından bu yana ilk kez Cuma namazını kendi kıldıracak.

İran'ın Mehr haber ajansı, 80 yaşındaki Hamaney'in Cuma namazını Tahran'ın Musalla Cami'nde kılacağını bildirdi.

Haberde, yetkililerin, "İran halkının bir kez daha birliğini ve ihtişamını ortaya koyacağı" yönündeki sözlerine yer verildi.

Hamaney, Cuma namazını en son İslam Devrimi'nin 33'üncü yıldönümü münasebetiyle 2012'de kıldırmıştı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu The Washington Institute for Near East Policy'den Mehdi Halacı, dini liderin ancak önemli bir mesaj vermek istediği zamanlarda Cuma namazını kendisinin kıldırdığını ve bu açıdan sembolik açıdan çok önemli bir hareket olarak görüldüğünü söyledi.

Halacı, İranlı liderlerin Cuma namazını kıldırma ve hutbe verme işini genellikle güçlü hitabete sahip imamlara yaptırmayı tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.





"En son Arap Baharı zamanında Arapça hutbe vermişti"

BBC Farsça'dan Kasra Naji, Hamaney'in en son Cuma namazını kıldırdığı zaman Arap Baharı'nın en yoğun günlerinin yaşandığına dikkat çekti.

Naji, "O dönemde, hutbeyi Arapça vererek, Arap dünyasında da duyulmasını sağlamıştı. Arap coğrafyasında yaşananları İslami Uyanış olarak nitelendirerek, olaylara yön vermek istemişti. Ancak başaramadı" dedi.

Naji, Hamaney'in hutbesinde geçtiğimiz hafta içerisinde Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Tahran'da kalkış sırasında düşürülmesinden dolayı yoğun eleştirilerle karşı karşıya olan Devrim Muhafızları'na sahip çıkmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, uçağın düşürülmesi konusunda ordunun daha ayrıntılı açıklama yapması gerektiğini ve işlerinin halka karşı dürüst davranmak olduğunu söyledi.

Ukrayna Hava Yolları'nın PS752 sefer sayılı Tahran- Kiev uçuşunu gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 8 Ocak'ta kalkışın hemen ardından düşmüştü. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran, önce uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı ancak üç gün sonra, uçağı füzeyle yanlışlıkla vurduğunu kabul etti.

Uçağın düşürülmesinin ardından İran'da binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi.

Naji, Hamaney'in yolcu uçağının düşürülmesinin ardından başlayan protestoların bastırılması çağrısı yapabileceğini de vurguladı.

Ayetullah Hamaney, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:30 
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