İran dini lideri Hamaney 8 yıl aradan sonra cuma namazı kıldırdı - Son Dakika

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 8 yıl aranın ardından başkent Tahran'da cuma namazı kıldırdı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 8 yıl aradan sonra başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Musallası'nda cuma namazı kıldırdı. Hamaney namaz sonrası yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'a 'palyaço' şeklinde seslenerek, Trump'ın İran'daki göstericilere gönderdiği destek mesajlarına tepki gösterdi. Hamaney, "Eğer halkın yanında olsanız da bu, milleti arkadan hançerlemek için olacaktır" dedi.

Geçtiğimiz iki haftaya değinen Hamaney, "İki hafta içinde İran halkı için ders çıkarılacak acı ve tatlı hadiseler yaşandı. İran'da on milyonlarca, Irak'ta yüz binlerce ve diğer ülkelerde de binlerce kişi Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi son yolculuğuna uğurlamak için sokaklara döküldü. Bu da Eyyamullah'lardan biridir" ifadelerini kullandı.

"ONU SİNSİCE VE HAİNCE ŞEHİT ETTİLER"

Hamaney, öldürülen İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin en güçlü komutan olduğunu belirterek "Başka hangi komutan onun yaptığı işleri yapabilirdi? Bölgenin en güçlü komutanına suikast düzenlediler. Savaş meydanında onun karşına çıkamadılar. Onu sinsice ve haince şehit ettiler. Kendileri de bu utanç verici saldırıyı üstlendiler. Bu hadiseden önce bölgede bu tür alçakça eylemleri siyonist rejim yapıyor ve yaptığını itiraf ediyordu. Amerikalılar çok insan öldürdüler ancak bu cinayetleri üstlenmiyorlardı. Burada Amerikan Başkanı kendi dili ile terörist olduklarını ve Süleymani'ye suikast düzenlediklerini itiraf etti. Bundan daha büyük bir rezillik ne olabilir?" şeklinde konuştu.

"BU AMERİKA'NIN BÜYÜKLÜĞÜNE VURULMUŞ DARBEDİR"

ABD'nin Süleymani'yi öldürmesine devrim muhafızlarının güçlü bir cevap verdiğini ifade eden Hamaney, "Bu Amerika'ya vurulmuş güçlü ve etkili bir askeri darbeydi. Süper güç olan Amerika'nın heybetine vurulmuş bir darbeydi. Amerika yıllardır Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da ve Afganistan'da direniş güçlerinden darbe yemektedir. Ancak bu darbe hepsinden üstündür. Çünkü bu Amerika'nın büyüklüğüne ve onuruna vurulmuş bir darbedir" dedi.

"AMERİKA YALAN SÖYLÜYOR"

Hamaney, "Amerika'nın devlet sözcüsü sürekli 'biz İran halkının yanındayız' diye tekrarlayıp duruyor. Yalan söylüyor. İran milleti kendi batınını ortaya koymuştur. Düşünsel altyapısını göstermiş ve sadıkane duygularını açığa çıkarmıştır" diye konuştu.

UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERE DE DEĞİNDİ

Hamaney Tahran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine tekrar başsağlığı dileyerek, "Üzüntü verici olaylardan biri de Ukrayna uçağının düşmesiydi. Bu acı bir olaydı. Gerçek anlamda yüreğimizi yaktı. Bir grup insan İngiliz televizyon ve radyolarının yönlendirmesiyle bu olayı ön plana çıkararak 2 büyük şehidimizi unutturma çabasına girişti. Onları unutturmak için kendilerince bir şeyler yapmaya çalıştılar. Biz bu uçağın düşüşüyle büyük bir üzüntü içerisine girdik. Düşmanlarımız ise aynı ölçüde sevindiler. Bu şekilde devrim muhafızlarını ve İslam Cumhuriyetini zayıf duruma düşüreceklerini hayal ederek hata ettiler. Onlar tuzak kurdular ama Allah'ın gücü karşısında tuzaklarının bir etkisi olmadığını göremediler" dedi.

İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA'YA TEPKİ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Bu ortamdan faydalanarak İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yaptığı şeylerden biri de nükleer programı bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını söylemeleriydi. Elbette ülkemizin yetkilileri onlara cevap verdiler. Bu üç ülke 8 yıllık savaş süresince Saddam'a destek veren ülkelerdi. Almanya Saddam Hüseyin'e kimyasal silahlar vermişti. Ben en başından beri onlara güvenmediğini söyledim. Anlaşmanın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra onların tam anlamıyla Amerikan kölesi oldukları anlaşıldı. Bu alçak devletler İran milletini diz çökertebileceklerini zannettiler. Bunu Amerika başaramadı. Siz ondan daha küçüksünüz, İran milletine diz çöktürmeye gücünüz yetmez" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)