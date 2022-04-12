İran Dini Lideri Hamaney: "ABD ile nükleer müzakereler iyi ilerliyor" - Son Dakika
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İran Dini Lideri Hamaney: "ABD ile nükleer müzakereler iyi ilerliyor"

12.04.2022 21:01
İran Dini Lideri Hamaney: "ABD ile nükleer müzakereler iyi ilerliyor"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile nükleer müzakerelerin iyi ilerlediğini ve müzakere heyetinin ABD yönetiminin aşırı istekleri karşısında direndiğini ifade etti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile nükleer müzakerelerin iyi ilerlediğini ve müzakere heyetinin ABD yönetiminin aşırı istekleri karşısında direndiğini ifade etti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ramazan ayı dolayısıyla hükümet yetkilileri ile birlikte gerçekleşen iftar programında, ABD ile nükleer müzakereler hakkında konuştu. Hamaney, ABD ile nükleer müzakerelerin iyi yönde ilerlediğini ve müzakere heyetinin ABD yönetiminin aşırı istekleri karşısında direndiğini ifade etti.

ABD'nin nükleer anlaşmada taahhütlerini yerine getirmediğini ve sözünde durmadığını belirten Hamaney, "ABD, nükleer anlaşmadaki sözlerini yerine getirmeyerek kendisini bugün bir çıkmazın içerisinde sıkıştırdı" dedi. Hamaney, "Müzakere heyetimiz nükleer müzakereleri iyi yönde götürüyor. Müzakere heyetimiz Ulusal Güvenlik Konseyi ve Cumhurbaşkanını müzakerelere ilişkin bilgilendiriyor, kararlar alıyor ve ilerlemeye devam ediyor. Diğer yandan ABD'nin aşırı istekleri karşısında heyetlerimiz iyi şekilde direnmekte. Umut ediyorum bu şekilde devam ederler" ifadelerini kullandı.

Hükümetten geliştirdiği politikalarda nükleer müzakereler ile oyalanmamasını isteyen Hamaney, "Politika geliştirirken nükleer müzakereler ile oyalanmayın. Müzakerelerin sonucu olumlu veya olumsuz olsa da siz kendi işinizi yapın. Müzakerelerin sonucu sizin politikalarınızı etkilememeli" dedi.

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Yemen savaşına da değinen Hamaney, Suudi Arabistan'ın bu savaşta zafer kazanamayacağını belirterek, "Yemen ile alakalı Suudi yetkililere bir nasihat vermek istiyorum. Bunu gerçekten ve samimi bir nasihat olarak söylüyorum. Neden kesin olarak yenilgi alacağınız bir savaşı devam ettiriyorsunuz? Suudi Arabistan, Yemen savaşında nasıl bir zafer kazanabilir? Bu savaştan kurtulmanın bir yolunu bulun" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İran Dini Lideri Hamaney: ABD ile nükleer müzakereler iyi ilerliyor
İran Dini Lideri Hamaney: ABD ile nükleer müzakereler iyi ilerliyor
İran Dini Lideri Hamaney: ABD ile nükleer müzakereler iyi ilerliyor

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Kaynak: İHA

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