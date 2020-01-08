İran dini lideri Hamaney: Büyük değişimler olacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran dini lideri Hamaney: Büyük değişimler olacak - Son Dakika Dünya

İran dini lideri Hamaney: Büyük değişimler olacak

6 saat önce

İran'ın ABD'nin Irak'taki askeri askeri üslerini vurmasının ardından İran dini lideri Ali Hamaney açıklama yaptı.

İran dini lideri Hamaney: Büyük değişimler olacak, System.String[]

İran'ın ABD'nin Irak'taki askeri askeri üslerini vurmasının ardından İran dini lideri Ali Hamaney açıklama yaptı.

Hamaney, "Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı, aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Büyük değişimler olacak. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz. Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız. Bugün insanlar bunu gördü. İran halkı da bazı ekipmanlara sahip ama sadece askeri güce sahip değiller. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir. Aslı olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek. Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz" dedi.

ABD'nin saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin bilge ve cesur biri olduğunu söyleyen Hamaney, "Süleymani askeri alanda olduğu kadar siyasette de önemli bir isimdi. Düşmanlarını çok iyi tanırdı. Bölge uluslarının da katılarıyla birlikte her zaman girişimlerinde tüm gayrimeşru ABD ve diğer güçler karşısında durup onları uzaklaştırabildi. Tüm diplomatik manevraların ve ABD'nin baskısının karşısında duran bir adamdı. Batının karşısında durmayı başarmış bir adamdı" diye konuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:47 Kaynak: DHA
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