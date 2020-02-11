İran Dini Lideri Hamaney'den 2 bin 315 mahkuma af ve ceza indirimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dini Lideri Hamaney'den 2 bin 315 mahkuma af ve ceza indirimi - Son Dakika

İran Dini Lideri Hamaney'den 2 bin 315 mahkuma af ve ceza indirimi

6 saat önce

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devrim yıl dönümü dolayısıyla gerekli şartlara sahip 2 bin 315 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini ile ilgili öneriyi kabul etti.

İran Dini Lideri Hamaney'den 2 bin 315 mahkuma af ve ceza indirimi, System.String[]

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devrim yıl dönümü dolayısıyla gerekli şartlara sahip 2 bin 315 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini ile ilgili öneriyi kabul etti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Devrimi'nin 41. yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 315 İranlı hükümlünün cezalarının affedilmesi ve hafifletilmesiyle ilgili öneriyi onayladı. Kararın Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtildi.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, devrim yıl dönümü nedeniyle Hamaney'e yazdığı mektupta 2 bin 315 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.

(İHA)

Ayetullah Hamaney, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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