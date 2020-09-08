İran Dini Lideri Hamaney'den Fransa'ya Charlie Hebdo kınaması - Son Dakika

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Fransa'nın Charlie Hebdo dergisine İslam peygamberine hakaret karikatürünü yayınlanmasına izin vermesini ihanet ve fitne şeklinde adlandırdı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Fransa'nın Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberine hakaret karikatürünü yayınlanmasına izin vermesini kınayan mesaj yayımladı. Hamaney mesajında, Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürün yayımlanmasına yeniden izin veren Batı dünyasının, İslam dünyasına yönelik içindeki kin ve nefreti açık ettiğini ve bunun affedilemez bir günah olduğunu belirtti.

İfade özgürlüğü adı altında Fransa'nın İslam peygamberine hakaret karikatürünü yayınlanmasına izin vermesini ihanet ve fitne şeklinde adlandıran Hamaney, "İfade özgürlüğünü kullanarak kınanmaması ve bu karikatürün yayımlanması kamuoyunu kandırmaya yönelik bir söylemdir" dedi.

ABD ve İsrail rejiminin uyguladığı siyasetin, Batı dünyasında İslam'a yönelik hakaretlere neden olduğunu kaydeden Hamaney, Ortadoğu ülkelerinin Batı'daki İslam ve Müslüman karşıtlığını unutmamaları gerektiğini vurguladı.

Charlie Hebdo dergisi ilk olarak Ocak 2015 yılında yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlama kararı almıştı. - TAHRAN