İran dini lideri Hamaney'in askeri danışmanı Şamhani: 2015 nükleer anlaşmasını imzalamak hataydı
53 dakika önce
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Ali Şamhani, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını imzalamasının bir hata olduğunu söyledi.
İran
Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney
'in askeri danışmanı Ali Şamhani, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını imzalamasının bir hata olduğunu söyledi.
Ali Şamhani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
'ın çekildiği 2015 nükleer anlaşmasını İran'ın en baştan hiç imzalamaması gerektiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:29
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