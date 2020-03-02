İran dini lideri Hamaney'in danışmanlarından Mirmuhammedi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran dini lideri Hamaney'in danışmanlarından Mirmuhammedi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

İran dini lideri Hamaney'in danışmanlarından Mirmuhammedi koronavirüsten hayatını kaybetti

6 saat önce

Koronavirüs İran'da yayılmaya devam ederken virüse yakalanan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhammed Mirmuhammedi (71) Tahran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İran dini lideri Hamaney'in danışmanlarından Mirmuhammedi koronavirüsten hayatını kaybetti, System.String[]

Koronavirüs İran'da yayılmaya devam ederken virüse yakalanan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhammed Mirmuhammedi (71) Tahran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Böylece İran'da ilk defa üst düzey bir yetkili, koronavirüse yenik düşerek yaşamını yitirmiş oldu.

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Koronavirüs, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:24 
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