İran Dini Lideri Hamaney'in nevruz konuşması korona virüsü nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Dini Lideri Hamaney'in nevruz konuşması korona virüsü nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

İran Dini Lideri Hamaney'in nevruz konuşması korona virüsü nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in her yıl nevruz ayının başlangıcı 21 Mart tarihinde halka hitaben yaptığı konuşmanın korona virüsü nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

İran Dini Lideri Hamaney'in nevruz konuşması korona virüsü nedeniyle iptal edildi, System.String[]

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in her yıl nevruz ayının başlangıcı 21 Mart tarihinde halka hitaben yaptığı konuşmanın korona virüsü nedeniyle iptal edildiği açıklandı.


İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada, İran'da yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen nevruz ayında (21 Mart) Meşhed kentinde halka hitaben yapacağı konuşmanın korona virüsü nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.


Ofisten yapılan açıklamada İranlılardan Meşhed kentine gitmemeleri istenirken İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in bu yıl konuşma yapmayacağı belirtildi.


Yapılan yazılı açıklamada korona virüsü tehdidine karşı şehirler arası yolculuğun yapılmaması gerektiği ve sağlık yetkililerinin kalabalık ortamlardan uzak durulması yönündeki uyarılarının dikkate alındığı belirtilerek,"Korona virüsünün önüne geçmek için Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in yapacağı konuşma iptal edildi" ifadesi kullanıldı.


İran'da artan korona virüsüne önlem olarak hükümet 17 eyalete seyahat yasağı getirmişti. - TAHRAN

Ayetullah Hamaney, 21 Mart, İran, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden İran, 70 bin hükümlüyü serbest bırakacak Koronavirüsten ölen İranlı milletvekilinin cenazesini özel giysili görevliler taşıdı İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 07:42:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Dini Lideri Hamaney'in nevruz konuşması korona virüsü nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]