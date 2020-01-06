İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü - Son Dakika Dünya

İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani için Tahran'da düzenlenen törende cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Namaz bitiminde Hamaney'in ağladığı görüldü.

İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani için bugün İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törende yüz binlerce kişi meydanlara aktı.


Tahran'daki cenaze namazını İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Namaz bitiminde Hamaney'in ağladığı görüldü.

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Ayetullah Hamaney, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:15 
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