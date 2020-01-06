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İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani için
Tahran'da düzenlenen törende cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Namaz bitiminde Hamaney'in ağladığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:15
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