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İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani için Tahran'da düzenlenen törende cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:06
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