İran Dini Lideri Hamaney, su krizini protesto edenleri savundu - Son Dakika

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Huzistan eyaletindeki su sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek, göstericilerin çıkan olaylar nedeniyle suçlanamayacağını söyledi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkenin güneyinde yer alan Huzistan eyaletinde kuraklık ve su krizi nedeniyle yaşanan protestolar hakkında konuştu. Hamaney, Huzistan eyaletindeki su krizinin çözülmesi gerektiğini ve protestolar nedeniyle halkın suçlanamayacağını belirterek, "İnsanlar su krizi nedeniyle karşı karşıya oldukları sorunlarını dile getirdiler. Bu nedenle onları suçlayamayız. Devlet ve tüm sivil toplum kuruluşları bölgedeki su krizini çözmek için çabalıyor" dedi.

İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, Aligudarz, Hamidiye, Şadgan ve Mahşehr şehirlerinde 14 Temmuz tarihinde su krizi protestoları başlamıştı. Gösterilerde şu ana kadar 1'i polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)