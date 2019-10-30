Son Dakika Haberleri: İran dini liderinden Irak ve Lübnan'daki gösterilere ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel İran dini liderinden Irak ve Lübnan'daki gösterilere ilişkin açıklama

İran dini liderinden Irak ve Lübnan'daki gösterilere ilişkin açıklama

1 saat önce

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Lübnan ve Irak halkının haklı talepleri olduğunu belirterek, "Elbette bu taleplerine ancak yasal çerçevede ulaşabileceklerini bilmelidirler" dedi.

İran dini liderinden Irak ve Lübnan'daki gösterilere ilişkin açıklama, System.String[]

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Lübnan ve Irak halkının haklı talepleri olduğunu belirterek, "Elbette bu taleplerine ancak yasal çerçevede ulaşabileceklerini bilmelidirler" dedi.

Hatem'ül Enbiya askeri okulunu ziyaret eden İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, Irak ve Lübnan'da devam eden gösterilere ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD ve Batı ülkelerinin istihbarat servislerinin bölge ülkelerde karşılıklık çıkarmak istediğine işaret eden Hamaney, "Güvenlik ve istikrarın olmadığı bir yerde hiçbir talep yerine getirilemez. Bir toplum için en önemli öncelik, güvenlik ve istikrarın korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve istikrarın bir ülke için en önemli konu olduğunu vurgulayan İran Dini Lideri Hamaney, "Düşmanın bir ülkeye verebileceği en büyük zarar, o ülkenin emniyet ve güvenliğini elinden almasıdır. Bugün bölgedeki bazı ülkelerin istikrar ve güvenliğini bozmaya başladılar. Bu bir millete karşı yapılan en tehlikeli ve kötü düşmanlıktır" dedi. Lübnan ve Irak halkının haklı talepleri olduğunu belirten Hamaney, "Elbette bu taleplerine ancak yasal çerçevede ulaşabileceklerini bilmelidirler" şeklinde konuştu.

Düşman ülkelerin İran'da da karışıklık çıkartmak istediklerini hatırlatan Ali Hamaney, "Milletimiz bilinçli bir şekilde meydanlara çıkarak emniyet güçlerinin de hazırlıklı olmasıyla bu oyunu bozmuş oldu" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Ayetullah Hamaney, Lübnan, Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
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