İran, diplomatik gerilimlere rağmen tüm yaptırımların kaldırılacağını düşünüyor - Son Dakika

İran, diplomatik gerilimlere rağmen tüm yaptırımların kaldırılacağını düşünüyor

20.02.2021 14:43
İran, diplomatik gerilimlere rağmen tüm yaptırımların kaldırılacağını düşünüyor, System.String[]

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi konusunda Tahran-Washington hattındaki gerilimli ilişkiye rağmen yaptırımların yakın zamanda kaldırılacağına inandıklarını belirtti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi konusunda Tahran-Washington hattındaki gerilimli ilişkiye rağmen yaptırımların yakın zamanda kaldırılacağına inandıklarını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Rebii dış politikadaki güncel gelişmeler hakkında bir makale kaleme aldı.

Rebii, adaylığı döneminde anlaşmaya döneceğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından bir ay sonra "nihayet" eski Başkan Donald Trump'ın maksimum baskı politikasından vazgeçme "eşiğinde" olduğunu savundu.

Yaptırımların kaldırılmasının mevcut İran hükümetinin son gününe kadar önceliği olduğunu belirten Rebii, yazısına şöyle devam etti:

"Diplomatik girişimlerin, gerilimlere rağmen yakın gelecekte tüm yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere tarafların taahhütlerine geri dönmesinin doğal bir başlangıcı olarak olumlu sonuçlanacağını güvenle tahmin ediyoruz."

ABD'nin, Trump döneminde alınan İran'a yönelik tüm Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını tekrar uygulamaya imkan tanıyan mekanizmanın (snapback) hayata geçirilmesi kararını iptal etmesine değinen Rebii, bunu "Küçük bir adım ve ABD'nin iyi niyetinin yetersiz bir göstergesi" olarak değerlendirdi.

Rebii, ABD yönetiminde "rasyonelliğin" son aylarda hissedilir biçimde arttığını vurguladı.

İran ile nükleer anlaşma

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, diplomatik gerilimlere rağmen tüm yaptırımların kaldırılacağını düşünüyor - Son Dakika


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