İran: Dış Müdahalesiz İşbirliği Bölgesel Güvenliğin Anahtarıdır - Son Dakika
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İran: Dış Müdahalesiz İşbirliği Bölgesel Güvenliğin Anahtarıdır

08.07.2022 10:30
İran: Dış Müdahalesiz İşbirliği Bölgesel Güvenliğin Anahtarıdır

TAHRAN, 8 Temmuz (Xinhua) -- İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, yabancı güçlerin müdahalesi olmaksızın kolektif işbirliğinin genişletilmesinin, güvenliği sağlamak için bölgenin en acil ihtiyaçlarından biri olduğu ifade edildi.

TAHRAN, 8 Temmuz (Xinhua) -- İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, yabancı güçlerin müdahalesi olmaksızın kolektif işbirliğinin genişletilmesinin, güvenliği sağlamak için bölgenin en acil ihtiyaçlarından biri olduğu ifade edildi. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Shamkhani bu açıklamalarını, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaptığı görüşmede dile getirdi. Bölge ülkeleri arasındaki farklılıkların diyalog yoluyla ve şiddetten uzak durularak çözülmesi gerektiğinin altını çizen Shamkhani, herhangi bir yeni gerilimin yabancı güçlerin varlığını ve müdahalesini artırmak amacıyla bahane olarak kullanılacağını söyledi. Shamkhani, Perşembe sabahı Erivan'a vardığında gazetecilere hitaben yaptığı konuşmada bölge içi işbirliği yoluyla bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurgulamıştı. İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya göre, Shamkhani günün ilerleyen saatlerinde Ermeni mevkidaşı Armen Grigoryan ile yaptığı görüşmede İran'ın Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Ermenistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Dış Müdahalesiz İşbirliği Bölgesel Güvenliğin Anahtarıdır - Son Dakika

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