İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi Açıklaması

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Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi

Amerikan denizaltısı buz dağına çarpınca bu hale geldi! Fotoğraflar ilk kez yayınlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti