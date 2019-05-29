Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi Açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi Açıklaması

1 saat önce

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD, İsrail ve onlarla birlikte hareket eden bölge ülkelerinin, çıkardıkları gerginliğin sonuçlarını da kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi Açıklaması, System.String[]
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD, İsrail ve onlarla birlikte hareket eden bölge ülkelerinin, çıkardıkları gerginliğin sonuçlarını da kabul etmeleri gerektiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya gelen Arakçi, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.
ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ve bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak Arakçi, "Bölgede tam istikrar ve güvenlik, tüm ülkelerin ekonomik çıkarları ve ulusal güvenlikleri sağlandığı zaman gerçekleşir." dedi.
İran'ın bölgesel güvenlik için rolünü oynadığını ifade eden Arakçi, "ABD, İsrail ve onlarla birlikte hareket eden ülkelerin, çıkardıkları gerginliğin sonuçlarını da kabul etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.
ABD ile her türlü müzakere ihtimalini reddeden Arakçi, İran'ın önceliğinin bölge ülkeleriyle diyalog olduğunu ve Basra Körfezi'nde Bölgesel Diyalog Forumu gibi organizasyonlar ile Saldırmazlık Anlaşmasının komşu ülkeler arasındaki yapıcı muamele ve güven kanallarını tesis edebileceğini belirtti.
Görüşmeye ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ikili ilişkiler ve ortak bölgesel sorunların ele alındığı ifade edildi.
Al Sani, iki ülke üst düzey yetkililerin bir araya gelmesi ve yapılan istişarelerden duyduğu memnuniyeti belirterek, bölgede hali hazırda yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirdi.
Açıklamaya göre Arakçi, bölgenin istikrarı ve güvenliği için İran'ın Körfez ülkeleriyle bir diyaloga hazır olduğunu vurguladı.
Arakçi, Basra Körfezi ülkelerindeki temasları kapsamında Umman ve Kuveyt'i de ziyaret etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:00 Kaynak: AA
İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi Amerikan denizaltısı buz dağına çarpınca bu hale geldi! Fotoğraflar ilk kez yayınlandı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti "CHP demek çöp, çamur, çukur demek" diyen AK Partili vekile uyarı cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 03:21:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]