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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi: "Nükleer anlaşma hazır, nihai kararı bekliyoruz" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi: "Nükleer anlaşma hazır, nihai kararı bekliyoruz"

20.06.2021 14:43
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi:

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi, nükleer anlaşma metninin hazır olduğunu ve Viyana'da görüşmeleri sürdüren delegelerin nihai karar için başkente döneceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi, nükleer anlaşma metninin hazır olduğunu ve Viyana'da görüşmeleri sürdüren delegelerin nihai karar için başkente döneceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakerelerde İran heyetine başkanlık eden Abbas Erakçi, 6'ncısı gerçekleşecek olan nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmeleri öncesi müzakerelere ilişkin konuştu. Erakçi, nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinde altıncı müzakerenin son aşamasında olduklarını belirterek, "Müzakerelerde zorlu süreci geride bıraktık. Bugün geldiğimiz noktada neredeyse anlaşma metnini tamamen hazırlandığını söyleyebilirim. Temel ihtilaflardan bazılarını çözdük. Çözülemeyen sorunların ise çerçevesini ve boyutlarını belirledik" dedi.

Müzakerelerde karşı tarafın karar alma zamanının geldiğini vurgulayan Erakçi, "Karşı taraf artık kararını vermeli. Hangi konuların nasıl çözülebileceği ve hangi konuların çözülemeyeceği netleştirildi" ifadesini kullandı. Erakçi, "Kesin bir tarih veremem ama önümüzdeki günlerde müzakereleri sonlandıracağız. Başkentlere istişare için değil kesin karar vermek için dönüyoruz" dedi.

Nükleer anlaşma için metnin hazırlandığını belirten Erakçi, Viyana görüşmelerini sürdüren delegelerin nihai karar için başkentlere döneceklerini söyledi. Erakçi, "Bugün gerçekleşen komisyonda görüşmelere ilişkin genel bir toparlama yapacağız. Ardından Tahran'a döneceğim. Her aşamada müzakerelerde farklı ilerlemeler kaydettik. Bugün iyi bir noktadayız ve anlaşmaya her zamankinden daha yakınız" ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı. Viyana'da 4+1 ülkeleri ( Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa) ile İran arasında nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin altıncısı düzenlenirken, görüşmelere ABD de temsilci göndermişti. - TAHRAN

Mevlüt Çavuşoğlu, Nükleer, Viyana, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi: 'Nükleer anlaşma hazır, nihai kararı bekliyoruz' - Son Dakika


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