İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi: "Önceliğimiz ABD yaptırımlarının kaldırılması" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, Viyana'da 4+1 ülkeleri ile yapılan görüşmede, önceliklerinin ABD yaptırımlarının kaldırılması olduğunu açıkladı.

İran ve 4+1 ülkeleri ile bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinin ilk oturumu sona erdi. Viyana'da yapılan görüşmelerin ilk oturumunda İran'ın nükleer faaliyetleri ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin teknik konuların ele alındığı ve görüşmelerin uzman heyetler ile devam edeceği belirtildi.

"Test eder ve ardından taahhütlerimize tekrar döneriz"

4+1 ülkeleri ile yapılan görüşmelerde, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, önceliklerinin ABD yaptırımlarının kaldırılması olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşmanın yeniden ihyası ve uygulanması ABD yaptırımlarının kaldırılmasına bağlı. Eğer ABD yaptırımları kaldırırsa biz de öncelikle bunu test eder ve ardından taahhütlerimize tekrar döneriz. Tahran olarak buna hazırız" dedi.

Viyana'da ilk oturumu sona eren nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinde, teknik konuların ele alınmasının ardından ortak bildiri yayımlanacağı açıklandı. - TAHRAN