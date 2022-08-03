İran: ABD nükleer anlaşma taraflarının cömertliğinin sağladığı fırsatı değerlendirmelidir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, nükleer müzakereleri ilerletmek için Viyana'ya gittiklerini ve ABD'nin "nükleer anlaşma" olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) üyelerinin cömertliğinin sağladığı fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Başmüzakereci Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam edilecek nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "müzakereleri ilerletmek için" Viyana'ya gittiklerini aktaran Bakıri, "Sorumluluk, anlaşmayı ihlal eden ve geçmişin kötü mirasından uzaklaşamayanlardadır." ifadelerini kullandı.

Bunun bir "fırsat" olduğunu belirten Bakıri, mesajını, "ABD, KOEP üyelerinin cömertliğinin sağladığı fırsatı değerlendirmelidir. Olgunluk göstermek ve sorumlu davranmak için top onların sahasında." diye sürdürdü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün yaptığı açıklamada, Başmüzakereci Ali Bakıri başkanlığındaki İran heyetinin, nükleer müzakerelere devam etmek üzere Viyana'ya gideceğini duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını görüşmek üzere Viyana'ya hareket ettiğini bildirmişti.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.

Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını duyurmuştu.