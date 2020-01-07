İran Dışişleri Bakanı: "ABD, bölgede durumu kendisi için olabilecek en kötü hale getirdi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı: 'ABD, bölgede durumu kendisi için olabilecek en kötü hale getirdi' - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı: "ABD, bölgede durumu kendisi için olabilecek en kötü hale getirdi"

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD'nin Ortadoğu'da durumu kendisi için olabilecek en kötü hale getirdiğini, ekonomik maliyetini artırdığını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD'nin Ortadoğu'da durumu kendisi için olabilecek en kötü hale getirdiğini, ekonomik maliyetini artırdığını" söyledi.

CNN televizyonuna konuşan Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Tahran ile Washington arasında yeni bir aşamaya giren gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süleymani'nin Irak topraklarında vurulduğunu hatırlatan Zarif, "Bu, devlet terörü ve İran'a yönelik silahlı saldırı anlamına gelir. Biz buna karşılık vereceğiz ancak bizim yanıtımız 'orantılı ve yasalara uygun' olacak." dedi.

Zarif, "Onların bölgemizdeki günleri sayılı. Birileri onlara karşı eyleme geçeceği için değil, bölgede kabul görmedikleri için." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran'ın saldırıya karşılık vermesi halinde İran'daki kültür varlıklarını da hedef alacak şekilde "orantısız" yanıt vereceklerine ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine Zarif, "Onun uluslararası yasalara saygısı yok. Savaş suçu işlemeye hazırlanıyor. Kültürel varlıklara saldırmak savaş suçudur." diye konuştu.

Washington'ın bölgedeki istikrarı ortadan kaldırdığını dile getiren Zarif, Trump'ın, "durumu ABD için olabilecek en kötü hale getirdiği" yorumunu yaptı.

Zarif, Trump'ın bölgedeki savaşların ABD'ye 7 trilyon dolara mal olduğuna ilişkin açıklamasına işaret ederek, "Şimdi buna 1 trilyon dolar daha ekledi. ABD, böylece daha mı güvenli olacak?" sorusunu yöneltti.

"Yaptırımlar nedeniyle 25 bebek hayatını kaybetti"

İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin Zarif, "ABD, yeni zuhur etti. Biz binlerce yıldır buradayız. Trump, İran'dan özür dilemeli ve izlediği yolu değiştirmeli." tespitinde bulundu.

Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmanın bölgeye istikrar getirdiğini, ancak Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle bunun bozulduğunu savunan Zarif, şunları kaydetti:

"Irak'ta ve Lübnan'da normal seçimler görmüştük. Suriye'deki gerilimi azalttık. Peki şimdi ne oldu? ABD azami baskı politikasıyla İran halkını terörize etti. İranlıların ilaç ve gıdaya erişimini dahi zorlaştırdı."

Zarif, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarından kaynaklanan ilaç teminindeki sıkıntılar nedeniyle geçen ay 25 İranlı bebeğin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Kudüs Gücü komutanı Süleymani, ABD saldırısında öldürülmüştü

Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor. Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı bulunuyor.

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran meclisi, bugün ABD ordusunu "terörist" olarak tanımlayan önergeyi kabul etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı
Son dakika: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
21:48 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yarın başlatılacak - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kamerada - Son Dakika
21:46 Rusya devlet başkanı putin, istanbul'a geldi - Son Dakika
21:46 Antalya Devlet Opera ve Balesince "Çardaş Prensesi" sahnelendi - Son Dakika
21:45 Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
20:54 Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:50:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Dışişleri Bakanı: "ABD, bölgede durumu kendisi için olabilecek en kötü hale getirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]