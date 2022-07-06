İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile nükleer müzakereyi görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile nükleer müzakereyi görüştü

06.07.2022 09:58
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile nükleer müzakereyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile nükleer müzakereyi ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile nükleer müzakereyi ele aldı.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Borrell ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelere işaret eden Abdullahiyan, "Anlaşma sadece karşılıklı anlayış ve çıkarlara saygı temelinde sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için müzakerelere devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"ABD bir anlaşma mı istiyor yoksa taleplerinin tek taraflı olarak tekrarlanmasını mı buna karar vermeli. Bu iki şeyi bir arada yapmak mümkün değil."

Viyana'dan Doha'ya nükleer müzakereler

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulması için geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan görüşmeler, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın tabiriyle "dış etkenler" nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınmıştı.

Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde varılan anlaşmalar çerçevesinde nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi kapsamındaki görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. Bunun üzerine ABD ve İran tarafının dolaylı görüşmeleri 28-29 Haziran'da Doha'da gerçekleştirilmişti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile nükleer müzakereyi görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile nükleer müzakereyi görüştü - Son Dakika
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