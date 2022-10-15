İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrel ile görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrel ile görüştü

15.10.2022 11:36
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrel ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupalı yetkililerin ülkedeki protestolarla ilgili tutumuna tepki göstererek, "İran'ın renkli veya kadife darbeler ülkesi olmadığını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupalı yetkililerin ülkedeki protestolarla ilgili tutumuna tepki göstererek, "İran'ın renkli veya kadife darbeler ülkesi olmadığını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ile İran'daki protestolar ve nükleer görüşmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdullahiyan, görüşmede ülkesindeki protestolarla ilgili gelişmelere değinerek, " Mahsa Emini'nin ölümü hepimiz için üzüntü vericidir. Bu kapsamda Adli Tıp Kurumu tarafından dikkate değer sayıda tıp uzmanının himayesinde doğru ve bilimsel bir rapor sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Genç kadının ölümüyle ilgili yargı sürecinin de devam ettiğini aktaran Abdullahiyan, "Elbette bu dava bazı Batılı yetkililer için bir bahane işlevi görüyor. Batı, özellikle Kanada ve ABD'de polis tarafından kadın ve çocukların öldürülmesi etrafında dönen yüzlerce dava karşısında ne yaptı? İran'da yasal bir çerçevede gerçekleşen aynı eylem bir baskı olarak sayılırken, ayaklanmalarla yüzleşmenin en şiddetli biçimi Avrupa'da iyi ve kabul edilebilir bir eylem olarak görülemez." değerlendirmesinde bulundu.

Barışçıl taleplerle, kaos ve terör eylemlerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Abdullahiyan, "Burası kadife veya renkli darbeler ülkesi değildir." dedi.

İran'ın Avrupa ilişkilerini iş birliği çerçevesinde ele aldığını ifade eden Abdullahiyan, Avrupa ülkelerinin de İran'daki olaylara "gerçekçi bir yaklaşımla bakmasını beklediklerini" dile getirdi.

Ülkesinin Rusya'ya, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları gönderdiğine ilişkin haberlere de değinen Abdullahiyan, şunları kaydetti:

"Rusya ile savunma iş birliğimiz var ancak Ukrayna savaşına ilişkin politikamız, çatışan taraflara silah göndermemek, savaşı durdurmak ve insanların yerinden edilmesini sona erdirmektir."

Borrell ise nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı müzakerelerdeki ilerlemeden memnun olduğunu aktararak, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) iş birliğinin önemini vurguladı.

Avrupalı yetkililerin İran'daki olaylara ilişkin yaklaşımına işaret eden Borrell, buna rağmen AB ile İran arasındaki iş birliğinin mümkün olduğu kadar artırılması gerektiğini belirterek, "İran'ın iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'İran renkli devrimler yapılacak ülke değil' İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'İran renkli devrimler yapılacak ülke değil' AB, İran'a yeni yaptırımları tartışacak AB, İran'a yeni yaptırımları tartışacak
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Hüseyin Emir, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrel ile görüştü - Son Dakika

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