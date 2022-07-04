Katar ve ABD Dışişleri Bakanları "İran'la nükleer müzakereleri" görüştü - Son Dakika
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Katar ve ABD Dışişleri Bakanları "İran'la nükleer müzakereleri" görüştü

04.07.2022 09:09
Katar ve ABD Dışişleri Bakanları "İran'la nükleer müzakereleri" görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile nükleer anlaşma görüşmelerinde kaydedilen son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile nükleer anlaşma görüşmelerinde kaydedilen son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran ile nükleer anlaşma görüşmelerinde kaydedilen son gelişmelerin yanı sıra Katar ile ABD arasındaki yakın ikili ilişkiler ve bunları çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları ve ortak öneme sahip bazı konular ele alındı.

Viyana'dan Doha'ya nükleer müzakereler

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulması için geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan görüşmeler, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın tabiriyle "dış etkenler" nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınmıştı.

Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde varılan anlaşmalar çerçevesinde nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi kapsamındaki görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. Bunun üzerine ABD ve İran tarafının dolaylı görüşmeleri 28-29 Haziran'da Doha'da gerçekleştirilmişti.

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İran Dışişleri Bakanı Doha'daki Nükleer Anlaşma Görüşmelerini 'Olumlu' Olarak Niteledi İran Dışişleri Bakanı Doha'daki Nükleer Anlaşma Görüşmelerini 'Olumlu' Olarak Niteledi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran'da
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve ABD Dışişleri Bakanları 'İran'la nükleer müzakereleri' görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katar ve ABD Dışişleri Bakanları "İran'la nükleer müzakereleri" görüştü - Son Dakika
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