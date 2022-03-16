İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile "bölgesel ve uluslararası meseleler ile iki ülkenin karşılıklı çıkarlarını" değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ile iki ülkenin karşılıklı çıkarları ele alındı.

Çin ile ilişkilerin önemine ve kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine vurgu yapan Abdullahiyan, bunun Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümetinin dış politikasının ana ve öncelikli eksenlerinden biri olduğunu belirtti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelerde yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren Abdullahiyan, Çin'in yaklaşımını yapıcı olarak nitelendirirken ABD tarafının gerçekçi olması halinde Viyana'daki tüm müzakerecilerin desteğiyle iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varılacağına olan inancını dile getirdi.

Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da yaptığı görüşmeye işaret ederek, "Bu görüşmede çeşitli konular ele alındı ??ve Moskova yapıcı bir rol oynayarak İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımların kaldırılmasına verdiği desteği vurguladı." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca Wang'ın daveti üzerine Çin'de üçüncüsü yapılacak olan Afganistan Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang da Pekin'in İran İslam Cumhuriyeti ile ortak ilişkilerin geliştirilmesini çok önemli gördüğünü ve bu ilişkileri genişletmek için bir üst sınırın olmadığını belirtti.

Ülkesinin Viyana görüşmelerine tam desteğini ifade eden Çin Dışişleri Bakanı, Pekin'in yaptırımları kaldırmak için nükleer görüşmelerin sonuçlandırılmasını desteklediğini vurguladı.???????