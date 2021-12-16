İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Guterres ile telefonda görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ötesinde herhangi bir yükümlülüğü kabul etmeyeceklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres telefonda görüştü.

Görüşmede Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakereler ele alındı.

Abdullahiyan, nükleer görüşmelerde yer alan İranlı müzakere heyetinin iyi bir anlaşmaya varmak için gerekli inisiyatif ve yetkiye sahip olduğunu buna karşılık müzakerelerdeki yavaş ilerlemenin Avrupalı tarafların inisiyatif eksikliğinden kaynaklandığını savundu.

İran'ın yaptırımların kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması hususunda iki taslak metin sunduğunu hatırlatan Abdullahiyan, "Nükleer anlaşmanın dışında herhangi bir talebimiz yok ve nükleer anlaşmanın ötesinde bir talebi de kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin iyi niyetle müzakere masasına oturduğunu dile getiren Abdullahiyan, "Bununla birlikte tehdit dilini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Batılı taraflar, İran'a yönelik kullanılan tehdit dilinin tam ters etki yapacağını bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres ise Viyana'daki nükleer görüşmelerin önemine işaret ederek, "Nükleer anlaşma önemli bir belge, muhteviyatının da uluslararası barış ve istikrar için çok faydalı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Guterres, müzakerelerin başarılı olabilmesi için BM'nin tüm araçlarını kullanacaklarını ve her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılmıştı.

Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı. İran ve Avrupalı diplomatlar, geçen haftaya göre son görüşmelerin daha olumlu olduğunu açıklamıştı.