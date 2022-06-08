İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hintli mevkidaşı ile siyasi ve ekonomik konuları ele aldı - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hintli mevkidaşı ile siyasi ve ekonomik konuları ele aldı

08.06.2022 23:09
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hintli mevkidaşı ile siyasi ve ekonomik konuları ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Hindistan'da ülkenin Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Hindistan'da ülkenin Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın iki ülke arasındaki stratejik, siyasi, ekonomik ve kültürel konuları değerlendirdiği bildirildi.

Görüşmede İran ile Hindistan arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için büyük potansiyelin varlığına atıfta bulunan Abdullahiyan, iki ülkenin kapsamlı stratejik ilişkileri ilerletmek için bir yol haritası hazırlamasının zaruri olduğunu ifade etti.

Abdullahiyan, stratejik iş birliği için bir yol haritası hazırlamanın, iki ülke arasındaki uzun vadeli ilişkileri düzenleyebileceğini ve yıkıcı faktörlerin etkisinden koruyabileceğini kaydetti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ise, Abdullahiyan'ın iki ülke ilişkilerine ilişkin konuların ele alınması için Delhi'ye yaptığı ziyaretin önemini vurgulayarak, bir an önce ekonomik ve ticari iş birliği komisyonunun kurulması ve çalışma grupları oluşturmanın gerekli olduğunu belirtti.

Jaishankar, Çabahar Limanı'nın ve diğer bölge ulaşım hatlarının geliştirilmesi için iş birliği içinde olmanın önemine de değindi.

Abdullahiyan Hindistanlı Müslümanlarla buluştu

Abdullahiyan, İran'ın Delhi'deki Büyükelçiliğinde bir grup Şii ve Sünni din adamıyla bir araya geldi.

Buluşmada konuşan Abdullahiyan, İran'ın "düşmanlarının baskılarına rağmen İslami ilke ve temellerinden vazgeçmediğini" ifade ederek, Batılıların "atom bombasının İslam inancında yeri olmadığını çok iyi bildiklerini" söyledi.

Abdullahiyan, "nükleer silah peşinde olmadıklarını" Batılıların da bunu bildiğini ama baskı yaptıklarını ileri sürerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özel görüşmelerde, nükleer mesele üzerindeki baskıyı azaltmak için Filistin'i desteklemeyi bırakmamız söylendi. Daha önceki görüşmelerde bir keresinde İsrail rejimini tanımanız gerektiği söylenmişti. Ancak Filistin halkını desteklemeyi ve Müslümanların ilk kıblesini özgürleştirmeyi dini görevimiz olarak görüyoruz."

Resmi görüşmeler için bu sabah Hindistan'a gelen Abdullahiyan gün içinde Hintli yetkililerle çeşitli görüşmeler yapmıştı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'İki ülke de Filistinlilerle İsraillilerin doğrudan görüşme yapmasını istiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'İki ülke de Filistinlilerle İsraillilerin doğrudan görüşme yapmasını istiyor.
Kaynak: AA

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