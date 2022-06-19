İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile BAE'li mevkidaşı Al Nahyan "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile ikili ilişkiler ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan telefonda görüştü.

Açıklamada, Abdullahiyan ile Al Nahyan'ın ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

İran'ın dış politikasında komşulara öncelik verdiğini belirten Abdullahiyan, iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkilerin ivme kazanmasına katkı vereceğine inandıklarını söyledi.

Abdullahiyan, "İran olarak, komşu ülkelerin ve bölgenin kalkınmasını ve güvenlik içinde olmasını istiyoruz. Aynı zamanda yabancıların müdahalesini ve varlığının bölge güvenliğine zararlı olduğuna inanıyoruz." dedi.

İsrail'in bölgedeki varlığına değinen Abdullahiyan, İsrail'in "bölgede istikrarsızlığa ve güvensizliğe" yol açtığını, tüm bölgede "terör ve sabotajların sebebi" olduğunu ileri sürdü.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan da BAE'nin kendi topraklarından komşu ülkelerine karşı herhangi bir tehdide izin vermeyeceğini ve her zaman komşularının güvenliğini göz önünde bulunduracağını ifade etti.

Açıklamada ayrıca Abdullahiyan'ın BAE'li mevkidaşını Tahran'ı ziyaret etmeye davet ettiği bildirildi.