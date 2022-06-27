İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Irak Başbakanı Kazımi "bölgesel gelişmeleri" konuştu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile resmi temaslar için Tahran'da bulunan Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan başkent Tahran'da Kazımi ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Irak'ın bölgesel diyaloğu güçlendirme çabalarına değinen Abdullahiyan, Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki bölgesel denklem ve diyalogdaki yapıcı rolünden övgüyle söz etti.

Abdullahiyan, bölge için hayırdan başka bir şey istemediklerini söyleyerek, İran'ın Tahran ve Riyad'daki büyükelçiliklerin yeniden açılmasına desteğini açıkladı.

İran ve Mısır arasındaki ortak noktalara değinen İranlı Bakan, Tahran- Kahire ilişkilerinin bölge ve İslam dünyasının çıkarına güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İran'ın, Yemen'deki ateşkese desteğini dile getiren Abdullahiyan, bu ülkedeki insani kuşatmanın sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.

Abdullahiyan, bölgesel sorunlara değinerek, "İran İslam Cumhuriyeti, bölgenin sorunlarının çözümünü bölge içinde görmektedir." dedi.

Irak Başbakanı Kazımi ise İran'ın bölgesel gelişmelerdeki rolü ve Irak'a yakınlığını vurguladı.

Irak'ın İran ile ikili ilişkileri geliştirmeye önem verdiğini kaydeden Kazımi, ilişkilerin ilerletilmesi ve olası engellerin kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Bölgede güven verici bir rol oynamaya devam edeceklerini bildiren Kazımi, "Bölgesel diyalog ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik çabalarımı sürdüreceğim." diye konuştu.

Resmi temaslar için 26 Haziran'da Tahran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle de görüşmüş, bölgede istikrar ve sükunet için çalışma konusunda mutabık kaldıklarını aktarmıştı.

Irak Başbakanı Kazımi'nin, Suudi Arabistan sonrası İran'ı ziyaretinin, "iki ülke arasında ara buluculuk çalışmaları kapsamında gerçekleştiği" belirtiliyor.

Bağdat, Nisan 2021'den bu yana İran ile Suudi Arabistanlı yetkililerin doğrudan görüşmelerine ev sahipliği yapıyor.