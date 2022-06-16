İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Hüseyin "bölgesel gelişmeleri" görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Hüseyin "bölgesel gelişmeleri" görüştü

16.06.2022 15:33
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Hüseyin "bölgesel gelişmeleri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Bakanların, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve Viyana'daki nükleer müzakereleri ele aldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşıyla görüşmesinde, Tahran ve Riyad arasında üçüncü ülkelerde devam eden müzakerelere değinerek, " Bağdat'taki son müzakere turuna ilişkin değerlendirmemiz olumlu ve Tahran, müzakerelerin sonuçlarının uygulanmasını memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Abdullahiyan, Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi'nin son Tahran ziyaretini de görüşme sırasında hatırlattı.

İranlı Bakan, Irak'taki Erbain merasimine katılmak isteyen İranlı ziyaretçilerin kara sınır kapılarından girişini öngören anlaşmaların önemini vurgulayarak, uygulama sürecinin hızlandırılması temennisinde bulundu.

Viyana'daki nükleer müzakerelere "ABD müdahalesi"

Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelere ilişkin ise ABD'yi süreci sabote etmekle suçladı.

İranlı Bakan, Avrupa Birliği temsilcisi aracılığıyla ABD ile İran arasında mesajlaşmalar devam ederken Beyaz Saray'ın "bir anda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansında (UAEA) bir karar çıkarma fikrini gündeme getirdiğini" iddia ederek, "ABD'nin UAEA'da karar hazırlamadaki amacı, müzakere masasında siyasi kazanımlar elde etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman Batı'yı diplomasiye çağırdıklarını savunan Abdullahiyan, "Hatta İran'ın inisiyatifiyle ve UAEA'nın son toplantısından birkaç gün önce nihai bir anlaşmaya varılana kadar müzakereleri sürdürmek için siyasi bir teklif masaya konuldu." ifadelerini kullandı.

İran ile Suudi Arabistan arasında devam eden görüşmeler

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de İran ile Suudi Arabistan arasında sürmekte olan görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke dışişleri bakanları arasında doğrudan görüşmeler yapılıncaya ve ilişkiler normale dönünceye kadar bu konuyu kolaylaştırmaya devam etme isteğini vurguladı.

Hüseyin, Irak'ın kara sınırlarının yeniden açılması ve Erbain dahil olmak üzere İranlı ziyaretçilerin gidiş-gelişleri konusunda varılan anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu kaydetti.

Viyana görüşmelerinde nihai bir sonuca ulaşılması gerektiğini kaydeden Dışişleri Bakanı Hüseyin, Irak'ın her zaman ABD'yi ve Batı'yı sorunlarını çözmeye ve yaptırımları kaldırmaya teşvik ettiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Hüseyin 'bölgesel gelişmeleri' görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Hüseyin "bölgesel gelişmeleri" görüştü - Son Dakika
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