İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi "ikili ilişkileri" görüştü

17.06.2022 20:55
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ikili meselelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ikili meselelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi telefonda görüştü.

Açıklamada Bakanların, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren bazı uluslararası konuları ele aldığı belirtildi.

Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Umman ziyaretine atıfta bulunarak, ziyareti Tahran ve Muskat arasındaki ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

İkili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgulayan Abdullahiyan, Reisi'nin ziyareti sırasında Tahran ve Muskat arasında varılan anlaşmaların takip edilmesi ve uygulanmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Abdullahiyan, Umman'ın bölgesel gelişmelerdeki rolünün önemini ifade ederek, Muskat'ın bölgede barış ve istikrarı tesis etme çabalarını takdir ettiğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden'in bölgeye yapacağı ziyarete de değinen İranlı Bakan, Batı Asya'daki yetkililerin, bölge dışı ülkelerin buradaki iş birliğini ve istikrarı etkilemesine izin vermemeleri gerektiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması için çalışma grubu kuruldu

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de İran ile Umman arasında varılan ikili anlaşmaların uygulanması gerektiğini kaydederek, İran ile yapılan anlaşmaları sürdürmek için hükümet bünyesinde bir çalışma grubu kurulduğu bilgisini paylaştı.

Görüşmede iki tarafın da Yemen'de ateşkesin devam etmesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 23 Mayıs'ta Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmüştü.

Başkent Muskat'taki El-Alem Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke arasında "8 alanda mutabakat zaptı ve 4 iş birliği anlaşması" imzalandığı, petrol, doğal gaz ve ulaştırma alanlarında da iş birliği anlaşmalarının yapıldığı açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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